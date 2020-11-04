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Haberler Aydın Kuşadası Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Kuşadası Körfezi'nde 4 büyüklüğünde

Son dakika haberi... Kuşadası açıklarında meydana gelen Riçhter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğündeki endişe yarattı.

Kuşadası Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem

AA

04.11.2020, 08:27

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.24'te Kuşadası Körfezi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Kuşadası Körfezi'nin 9,61 kilometre açığındaki sarsıntının, deniz yüzeyinin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.24'te Kuşadası Körfezi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Kuşadası Körfezi'nin 9,61 kilometre açığındaki sarsıntının, deniz yüzeyinin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

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