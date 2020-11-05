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Haberler Aydın Aydın'da yürek yakan olay! Oğlunun kaza yaptığı haberini alan baba...

'da yürek yakan olay! Oğlunun yaptığı haberini alan baba...

'ın ilçesinde oğlunun trafik kazasında yaralandığı bilgisini alan baba hastanede kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Aydın'da yürek yakan olay! Oğlunun kaza yaptığı haberini alan baba...

AA

05.11.2020, 08:59

Alınan bilgiye göre, Mehmet Alp Kılcıoğlu'nun kullandığı 09 AAU 176 plakalı motosiklet, Şevketiye Mahallesi Mehmet Yavaş Caddesi'nde devrildi. Kazada yaralanan Kılcıoğlu, 112 Acil Servis ekibinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Oğlunun kaza haberini alan baba Hüseyin Kılcıoğlu, hastanede tedavisi devam eden oğlunu ziyaret etti.

Burada rahatsızlanarak kalp krizi geçiren baba Kılcıoğlu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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