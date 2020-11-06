Aydın Şehir Hastanesi’nin proje sözleşmesi imzalandı

Sağlık Bakanlığı ile yüklenici firma arasında, 931 Milyon TL bedelle yapılacak olan Şehir Hastanesi'nin proje sözleşmesi imzalandı.

Bir hafta içinde Şehir Hastanesi'nin yer teslimi yapılacak. 2 yıl içerisinde bitilmesi planlanan, 950 yatak kapasiteli ve 228 bin metrekare kapalı alana sahip olacak Şehir Hastanesi 931 milyon TL bütçe ile yapılacak. Hastanenin 2023 yılında hizmete girmesi planlanıyor.