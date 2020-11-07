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Haberler Aydın İzolasyona uymayan 119 kişi, KYK yurtlarına yerleştirildi

İzolasyona uymayan 119 kişi, yurtlarına yerleştirildi

Aydın’da koronavirüs vakalarıyla temaslı olduklarının tespit edilmesi üzerine izolasyona alındıkları evlerinden çıktıkları saptanan 119 kişi, haklarında başlatılarak, Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına yerleştirildi.

İzolasyona uymayan 119 kişi, KYK yurtlarına yerleştirildi

07.11.2020, 10:29

Aydın Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimleri sıklaştırdı. Yapılan denetimlerde koronavirüs vakalarıyla temaslı oldukları için evlerinde 14 gün süreyle izolasyonda olması gereken 119 kişi adreslerinde bulunamadı. Bunun üzerine 119 kişi, haklarında adli işlem başlatılıp, yurda yerleştirildi.
Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, denetlemelerin tüm hızıyla devam edeceğini belirterek, "İlimiz genelinde yapılan denetimlerde izolasyon kurallarına uymadığı tespit edilen 119 kişi hakkında adli başlatılmış ve KYK yurtlarına yerleştirilmiştir. Covid- 19 temaslısı olup karantina altında olması gereken kişilerin, karantina ihlali yapıp yapmadığına dair denetlemeler sıkı bir şekilde gerçekleştirilmeye devam edecektir" denildi.

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