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Haberler Aydın Koronavirüs tedavisi bitti, bu kez trafik kazası geçirdi

tedavisi bitti, bu kez geçirdi

Son dakika... Aydın’ın ilçesinde minibüs ile otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada tedavisi iki gün önce sona eren bir vatandaş yaralandı.

Koronavirüs tedavisi bitti, bu kez trafik kazası geçirdi

07.11.2020, 11:02 Güncelleme Tarihi: 07.11.2020,11:05

Kaza, Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan Tütüncüler Sitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Davutlar'dan Kuşadası'na istikametine seyreden 41 HF 201 plakalı otomobil sürücüsü 67 yaşındaki Yılmaz K., kavşakta dönüş yapan Tahsin Ç. idaresindeki 09 M 3502 plakalı dolmuşa yandan çarptı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sürekli olarak kalbini tutan ve nefes almakta zorlandığını söyleyen Yılmaz K., kendisine yardım etmek isteyen vatandaşlara ve polis ekiplerine "Korona virüs tedavim daha yeni bitti. Bana yaklaşmayın" dedi. Yılmaz K.'nin eşinin Kuşadası Devlet Hastanesi'nde tedavi edildiği ve eşinin yanına geldiği sırada kaza yaptığı öğrenildi.

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