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Haberler Aydın Kendi evine balkondan girmeye çalışınca...

Kendi evine balkondan girmeye çalışınca...

’ın Kuşadası ilçesi’nde anahtarını evde unutan bir kişi merdivenle balkondan eve girmek istedi. Merdiven ile balkona tırmandığı esnada yere düşen şahıs hafif şekilde yaralandı.

Kendi evine balkondan girmeye çalışınca...

İHA

09.11.2020, 10:03

Olay, Değirmendere Mahallesi Aldaş Geyiği Sokak'ta bulunan bir sitenin ikinci katında saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erhan V. isimli bir kişi marketten alışveriş yapmak için evden çıktı. Bir süre sonra evine geri dönen Erhan V. anahtarını içeride unuttuğunu fark etti.

Merdiven yardımıyla ikinci katta bulunan dairesine balkondan girmek isteyen ev sahibi, dengesini kaybederek yaklaşık 5 metreden yere düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Omzundan yaralanan Erhan V. ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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