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Haberler Aydın Nazilli Ovası'nda domuz seferberliği! Boyu herkesi şaşırttı

Nazilli Ovası'nda seferberliği! Boyu herkesi şaşırttı

’da çiftçilerin korkulu rüyası haline gelen domuzlar için seferberlik başlatıldı. Önceden sadece yerleşim yerlerine uzak bölgelerdeki tarla ve bahçelere giren domuzların artık evlerin bahçesindeki ekili dikili alanlara bile zarar verdiği belirtildi.

Nazilli Ovası'nda domuz seferberliği! Boyu herkesi şaşırttı

İHA

09.11.2020, 12:53

Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Mescitli mahallesinde silajlık mısır eken çiftçilerin tamamı hayal kırıklığına uğradı. Bölgede yapılan çalışmalarda mısır tarlalarının sadece dış kısımlarının kaldığı tarlanın iç kısmının tamamen domuzlar tarafından talan edildiği ortaya çıktı. Bölge çiftçisinin talebi üzerine bugün sabah saatlerinde bugün 120 dönümlük mısır tarlasında av yapıldı. Yapılan çalışmada 120 dönüm mısır ekili alanın yaklaşık yarısının domuzlar tarafından talan edildiği ortaya çıkarken tarlada burulan domuzların birçoğunun da 250-300 kilogram civarında olduğu belirtildi.



Aydın'ın en meşhur avcılarından Serhat İnci, her geçen gün artan domuz popülasyonu karşısında çiftçilerin çaresiz kaldığını ve çiftçilerden gelen talepleri yetişemez olduklarını belirterek "Eskiden domuz dağlarda olurdu. Son yıllarda ovalarda da görülmeye başladı. Durum o hale geldi ki nerdeyse evlerin içine kadar girecekler. Maalesef evin önündeki harım ve ekili tarlalar bile domuzların istilasına uğruyor. Verilen kota ölçüsünde avlanıyoruz. Ancak çiftçi için domuzlar en büyük tehdit olmaya başladı" diye konuştu.

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