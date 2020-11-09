Aydın'ın Efeler ilçesi Kardeşköy Mahallesi'nde geçen yıl 15 Eylül'de boşanma aşamasında olduğu eşi Fatma Coşkun'un sevgilisi Tuncay Ardıç'ı bıçaklayarak öldüren Gökhan Coşkun (39), 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Katil haksız tahrik indiriminden yaralandırılırken, baba Hayri Ardıç, "Oğlumun kuş kadar değeri yokmuş" diyerek karara isyan etti.

'KARA TOPRAĞA GİRDİ'

Oğlunun hayatının baharında kara toprağa girdiğini belirten Ardıç, "Oğlum günahsız yere cinayete kurban gitti. Katil o gün sırtında çantayla gelmiş, çantanın içerisinde balta, tahra, keser çıkmış. Oğlumu öldürdüğü ekmek bıçağını ise belinden çıkarmış. Oğlumun ona saldırmamasına rağmen o cani tahrik indiriminden yararlandı. Büyük acımız varken bunu nasıl içimize sindirelim? Oğlumu henüz 29 yaşında hayattan kopardı. Verilen bu ceza ile oğlumun kuş kadar değeri yokmuş, bunu anladım. Cezayı temyiz edeceğim. O caninin en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE