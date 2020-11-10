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Haberler Aydın Kovid-19 denetimlerinde kuralsızlara ceza yağdı

Kovid-19 denetimlerinde kuralsızlara ceza yağdı

Kovid-19 denetimlerinde kuralsızlara ceza yağdı
Giriş Tarihi: 10.11.2020

AYDIN'DA korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde kurallara uymayanlara 39 bin 360 lira idari para cezası uygulandı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 399 ekip ve bin 300 personelle denetimlerin il genelinde yapıldığını belirterek, "Bu denetimlerde 49 işyeri uyarılırken maske zorunluluğuna uymayan 19 kişiye ceza kesildi. 45 kişi KYK yurtlarında zorunlu izolasyona tabi tutuldu. Yapılan denetimlerde 39 bin 360 lira idari para cezası uygulandı" dedi.

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