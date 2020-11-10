  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Ölüme ikinci çalım

Ölüme ikinci çalım

Ölüme ikinci çalım
Giriş Tarihi: 10.11.2020

Aydınlı diş hekimi Zafer Galip Keçelioğlu, 13 yıl önce lenfoma kanserini, şimdi de korona virüsü yendi. Hayata ikinci kez sarılan 76 yaşındaki Keçelioğlu, "Yeniden doğmuş gibiyim" dedi. Diş hekimi Zafer Galip Keçelioğlu, oğlunun Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine test yaptırdı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI
Yapılan testlerde virüse yakalandığı ortaya çıkan Keçelioğlu, Aydın Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alındı. Keçelioğlu, 19 gün süren tedavisinin ardından hastalığı atlattı. Hayatının hastalıklarla mücadele ile geçtiğini belirten Keçelioğlu, "2007 yılında lenfoma kanserini yendiğim gibi şimdi de koronayı yendim" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ölüme ikinci çalım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA