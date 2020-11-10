Ölüme ikinci çalım

Aydınlı diş hekimi Zafer Galip Keçelioğlu, 13 yıl önce lenfoma kanserini, şimdi de korona virüsü yendi. Hayata ikinci kez sarılan 76 yaşındaki Keçelioğlu, "Yeniden doğmuş gibiyim" dedi. Diş hekimi Zafer Galip Keçelioğlu, oğlunun Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine test yaptırdı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Yapılan testlerde virüse yakalandığı ortaya çıkan Keçelioğlu, Aydın Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alındı. Keçelioğlu, 19 gün süren tedavisinin ardından hastalığı atlattı. Hayatının hastalıklarla mücadele ile geçtiğini belirten Keçelioğlu, "2007 yılında lenfoma kanserini yendiğim gibi şimdi de koronayı yendim" dedi.

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