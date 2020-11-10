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Haberler Aydın Park kavgası yaşamına mal oldu

Park kavgası yaşamına mal oldu

’ın Nazilli ilçesinde 34 yaşındaki otomobilini bir incir işletmesinin önüne park etti. İşletme sahibinin uyarıları üzerine çıkan kavgada Karagözoğlu, Ekrem K’nın silahından çıkan kurşunla can verdi.

Park kavgası yaşamına mal oldu
Giriş Tarihi: 10.11.2020

Aydın'da incir işletmesinin önüne park edilen araç yüzünden çıkan kavgada işletme sorumlusu Ekrem K. (30) tabancayla Gökhan Karagözoğlu'nu (34) vurdu. Karagözoğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay Nazilli ilçesi Dereağzı mahallesinde bir incir işletmesinin önünde meydana geldi. Gökhan Karagözoğlu ve 2 arkadaşı incir işletmesinin önüne otomobillerini park ederek alkol aldı.

TABANCASINI ATEŞLEDİ
İncir işletmesi önüne park edilen araç nedeniyle paydos saatinde işçilerini evlerine götüremeyen işletme sorumlusu Ekrem K'nın, aracın kaldırılması konusunda uyarısı üzerine tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşünce belindeki silahı çeken Ekrem K, Gökhan Karagözoğlu'nu vurdu. Karagözoğlu kanlar içinde yere yığılırken çevredeki vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri yaralanan Karagözoğlu'nu ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Karagözoğlu, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayata tutunamadı. Olaydan sonra Ekrem K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

İhsan KARATAŞ

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