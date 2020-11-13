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Haberler Aydın Hobi olarak başladığı işinin patronu oldu

Hobi olarak başladığı işinin patronu oldu

Hobi olarak başladığı işinin patronu oldu
Giriş Tarihi: 13.11.2020

ÇORUM'DA yaşayan Aysel Arabacı, çocuk yaşta hobi olarak başladığı çinicilik sanatını kendisini geliştirerek gelir kapısına dönüştürdü. Yaklaşık 25 yıl önce tabak ve seramikler üzerine işlemeler yaparak çiniciliğe adım atan ve uzun yıllar buna hobi olarak devam eden Arabacı, KOSGEB desteğiyle çocukluk hayali olan atölyesini kurdu

ÇİNİCİLİĞİ ÖĞRETİYOR

ATÖLYESİNDE hem hobisini devam ettiren hem de aile bütçesine katkıda bulunan Arabacı, bunun yanı sıra çevresindeki kadınlara da çiniciliği öğreterek Karadeniz Bölgesi'nde hem çini işlemeciliğinin yaygınlaşıp gelişmesine hem de meslek edindirdiği kadınların aile bütçelerine katkıda bulunmalarını sağladı. Çiniciliğe hem öğrenmek hem de aile bütçesine katkıda bulunmak için başladığını dile getiren Aysel Arabacı, "Çinicilik öğrendikten sonra iş yapmaya başladım. Projemi KOSGEB'e sunarak hibe desteği kazandım. 250 proje içerisinde benim projem 11'inci sıradan destek almaya hak kazandı. Hibe desteğinin ardından işimi kurdum" dedi.

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