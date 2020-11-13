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Haberler Aydın İŞKUR’la hayalleri gerçekleşti

’la hayalleri gerçekleşti

İŞKUR’la hayalleri gerçekleşti
Giriş Tarihi: 13.11.2020

DENİZLİ'DE sağlık sorunları nedeniyle işini bırakmak zorunda kalan 1 çocuk annesi Esra Karabaş, işsiz kaldığı dönemde umudunu yitirmek üzereyken, imdadına İŞKUR yetişti. Çaresiz olduğunu düşündüğü dönemde, dede mesleği olan "arıcılık" işi ile ilgilenmeye karar veren Karabaş'ın hayatı hibe desteği ile değişti.

'YETER Kİ İNANSINLAR'

ESRA Karabaş, kadınlara yönelik destek projelerini araştırırken İŞKUR'un engelli ve eski hükümlülere yönelik hibe desteği olduğunu öğrenince başvuru yaptı. Aynı zamanda KOSGEB'e giderek Girişimcilik Belgesi'ni aldı. Denizli İŞKUR'dan, hibe kapsamında 38 bin 376 TL alan 30 yaşındaki Esra Karabaş, 110 arı kovanı ile "arıcılık" işine başladı. Aile desteğinin önemli olduğunu söyleyen Karabaş, "Bildiğim şu ki 'Yapamazsın diyenleri dinlemesinler', yeter ki inansınlar ve kendilerine güvensinler. İnsanın istedikten sonra yapamayacağı hiçbir iş yok. Ben kendime inandım, araştırdım ve İŞKUR'a başvurdum. İŞKUR bana destek oldu. Bal, polen ve propolis üretimi ile çalışmaya başladım. İlerleyen dönemde Arı Sütü, Arı Zehri ve Perga (Arı Ekmeği) üretimi de yapmaya başlayacağım" dedi.

SEBAHATTİN ALP

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