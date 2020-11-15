12 metreden yere çakıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kişi dengesini kaybetmesi sonucu, apartman boşluğundan yere çakıldı.

SESİNİ ZOR DUYURABİLDİ

Olay, dün Cumhuriyet Mahallesi Çobanoğlu Sokak'ta 04.30 sıralarında meydana geldi. Arkadaşının evine geldiğini söyleyen U.S., çatıdan düştü. Yaklaşık 12 metreden yere çakılan U.S. ağır yaralı halde, çevreden yardım istedi. Apartmanda oturan vatandaşlar U.S.'nin sesini yaklaşık 1 saat sonra fark etmesinin ardından durumu 112 ekipleri ve 110 ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, apartmanın altında bulunan bir tabelacı dükkanının, çelik kapısını balyoz yardımıyla kırarak içeri girdi. Çatıdan düşen ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan U.S., ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Üzerinden pense çıkan U.S.'nin hırsızlıktan da kaydı olduğu öğrenildi.

İBRAHİM UZUN