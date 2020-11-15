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Haberler Aydın Çalıntı motosikletle kaçan iki şüpheliden birinin koronavirüs olduğu ortaya çıktı

Çalıntı motosikletle kaçan iki şüpheliden birinin koronavirüs olduğu ortaya çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde dur ihtiranı uymayan motosikletteki 2 kişi kovalamacayla yakalandı. Çalıntı olduğu motosikletin hırsızlık suçundan aranan sürücüsü M.K. gözaltına alınırken, koronavirüs testi pozitif olmasına rağmen karantinayı ihlal ettiği belirlenen arkasındaki M.O. ise izolasyon ekiplerine teslim edildi.

Çalıntı motosikletle kaçan iki şüpheliden birinin koronavirüs olduğu ortaya çıktı

15.11.2020, 18:51

İl Emniyet Müdürlüğü Mobilpark ekipleri şüphe üzerine dün saat 16.30 sıralarında Aydın-İzmir karayolunda, üzerinde 2 kişi bulunan 09 AZ 478 plakalı motosikleti durdurmak istedi. Ancak motosikletin sürücüsü M.K. ihtara uymayarak yoluna devam etti, polis de peşine düştü. Yaşanan kovalamacayla motosiklet durduruldu.



Polisin motosikletin plakası üzerinden yaptığı sorgulamada 2016 yılında Ovaeymir Mahallesi'nden çalındığı belirlendi. Hırsızlık suçundan arandığı belirlenen M.K. gözaltına alındı. Arkasında yolculuk yapan O.M.'nin de koronavirüs testinin pozitif olduğu halde karantinayı ihlal ettiği tespit edildi.
M.K., işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, O.M. ise İl Sağlık Müdürlüğü izolasyon ekiplerine teslim edildi.


Kaynak: DHA
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