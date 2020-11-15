Minik Yakup iyileşmek istiyor

Aydın'da anne sütünün ciğerlerine kaçması nedeniyle yaşam fonksiyonları durma noktasına gelen 10 aylık Yakup Efe Ertürk, 200 bin lira bulunabilirse kök hücre tedavisi olabilecek. Nazilli ilçesinde yaşayan Kenan ve Nehir Kader Ertürk çiftinin oğulları Yakup Efe, 1 aylıkken rahatsızlandı. Akciğerlerinde enfeksiyon tespit edilen minik Yakup Efe'nin tedavi sırasında kalbi durdu. Kalbi tekrar çalıştırıldı ancak bu defa beyninin sol bölümü hasar görünce emme ve yutma fonksiyonlarını kaybetti. Sol kulağında da işitme kaybı oluşan ve tedavisine İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam edilen Yakup'un iyileşebilmesi için doktorları Ertürk ailesine, kök hücre tedavisine ihtiyaç olduğunu söyledi. Pazarcılık yapan baba Kenan Ertürk, 200 bin liralık tedavi masraflarını karşılayamayınca sosyal medyada yardım kampanyası başlatıldı.

"ZAMANIMIZ DARALDI"

Yakup Efe için zamanın giderek daraldığını belirten baba Kenan Ertürk, "Oğlumun her geçen gün kollarımın arasında eriyip gitmesi beni kahrediyor. Çaresiz durumdayım. Sağlığına kavuşması için hem hayırseverlerden hem de yetkililerden yardım bekliyorum" dedi. Yakup Efe'ye yardımda bulunmak isteyenler, anne Nehir Kader Ertürk adına açılan TR44 0013 4000 0171 9521 7000 01 iban numarası ile yardımlarını ulaştırabiliyor.

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