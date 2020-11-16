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Haberler Aydın Buse’ye ikinci yaşam

Buse’ye ikinci yaşam

Buse’ye ikinci yaşam
Giriş Tarihi: 16.11.2020

Aydın'da doğuştan böbrek yetmezliği hastası 4 yaşındaki Buse Gülmaya, kadavradan yapılan nakille hayata ikinci kez merhaba dedi. Nazilli ilçesine bağlı Beğerli Mahallesi'nde yaşayan Seyhan Gülmaya (42) ve Yaşar Gülmaya (47) çiftinin kızı Buse Gülmaya, rahatsızlandı. Küçük çocuğa hastanede doğuştan böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Doğumundan sonra 6 ay yoğun bakımda, 3 ay da normal serviste tedavi gören Buse Gülmaya, diyaliz tedavisi gördü.

KALP AMELİYATI OLDU
Kalbinde delik olduğu da ortaya çıkan Buse, kalp ameliyatı oldu. Böbrek yetmezliği nedeniyle acil nakil yapılması gereken Buse için ailesinden uygun donör bulunamadı. Buse'ye müjdeli haber Ankara'dan geldi. Ankara'da hayatını kaybeden 42 yaşındaki vericinin böbreği alınarak Buse'ye nakledildi. Başarılı geçen ameliyatın ardından Buse, taburcu edilerek evine gönderildi.

KAZIM YÖRÜKCE

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