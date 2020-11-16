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Haberler Aydın Teknenin motorunu çalıp sırtında götürdü!

Teknenin motorunu çalıp sırtında götürdü!

Teknenin motorunu çalıp sırtında götürdü!
Giriş Tarihi: 16.11.2020

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde hırsızlar park halindeki teknenin motorunu çalıp omuzlarında götürdü. Olay, Kadınlar Denizi Çimtur Sitesi'nde meydana geldi. Teknesini sitesinin önüne park eden Sadi Turhan, hırsızlığı fark edince durumu polise bildirdi. Sitenin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 2 kişi olduğunu belirledikleri hırsızlardan birinin 20 bin lira değerindeki motoru çalıp sırtında gördüğünü tespit etti. Hırsızların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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