Virüs Aydın’da 2 can aldı

Aydın'da korana virüs nedeniyle tedavi gören 2 kişi hayatını kaybetti. Çine ilçesine bağlı Akçaova Mahallesi'nde yaşayan 61 yaşındaki Hüseyin Balcı'nın korona virüs testi pozitif çıktı. Tedavi gören Balcı, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Balcı, Çine'de korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden 6'ncı kişi oldu. Buharkent'e bağlı Zafer Mahallesi'nde yaşayan 58 yaşındaki Nevzat Saygılı, bir süre önce rahatsızlandı. Astım hastası olduğu öğrenilen Saygılı'nın korona virüs testi pozitif çıktı. Saygılı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

KAZIM YÖRÜKCE