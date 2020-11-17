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Haberler Aydın ‘Öldürmek istemedim’

‘Öldürmek istemedim’

‘Öldürmek istemedim’
Giriş Tarihi: 17.11.2020

AYDIN Kuşadası'nda laf atma nedeniyle tartıştığı Fırat Kölemen'in boğazını kesip öldüren ve baldızını bacağından yaralayan Batuhan Dinler ile arkadaşı Adem Akbalık tutuklandı. Sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, 6 saat süren mahkemenin ardından tutuklanarak Söke Cezaevine gönderildi. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren Batuhan Dinler'in mahkemeye verdiği ifadede, "Hasbelkader bıçağı savurdum, öldürmek için vurmadım" dediği öğrenildi.

İBRAHİM UZUN

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