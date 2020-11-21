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Haberler Aydın Kadın motosikletli ölümden döndü

Kadın motosikletli ölümden döndü

Kadın motosikletli ölümden döndü
Giriş Tarihi: 21.11.2020

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde motosikletiyle kaldırıma çarpan kadın sürücü yola savrularak ağır yaralandı. Kaza, Türkmen Mahallesi Hasan Reis Bulvarı üzerinde meydana geldi. Esra Sönmez (32), idaresindeki 48 BV 990 plakalı motosikletiyle seyir halinde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek kavşaktaki kaldırıma çarptı.

ÇARPMANIN etkisiyle yerde metrelerce sürüklenen genç kadın kanlar içinde kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kask bulunmadığı için kafasından darbe alan genç kadın hastaneye kaldırıldı. Kafatasında kırıklar olan genç kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İBRAHİM UZUN

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