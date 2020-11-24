17 yaşındaki Mert kazada can verdi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, kamyonet ile çarpışan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü Mert Pınarcı hayatını kaybetti. Kaza, Madran Mahallesi'nde meydana geldi. Mert Pınarcı yönetimindeki plakasız motosiklet, M.A. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı. Devrilen motosikletin sürücüsü Pınarcı, metrelerce sürüklendi. Ağır yaralanan Mert Pınarcı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Mert Pınarcı, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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