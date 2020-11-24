Edinilen bilgiye göre; Söke-Aydın karayolu Asri Mezarlık önünde K.Ç.'nin kullandığı 35 KTD 75 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Semra A.'ya (55) çarptı. Yaşanan talihsiz kaza sonrasında bölgede uygulama noktasında görevli jandarma ekiplerinin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
"OLAY GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI"
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Semra A.'nın uygulama noktasındaki jandarmayla bir süre konuştuktan sonra yolun karşısına geçmek istediği esnada otomobilin çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle kadın havaya uçuyor. Semra A.'nın jandarmaya soru sorduğu, jandarmanın cevaplamasının ardından kadını yolda akan trafiğe karşı dikkatli olması konusunda uyardığı öğrenildi. Ancak talihsiz kadının karşıya geçmek isterken, hızla gelen aracın çarpmasından kurtulamadığı görülüyor.
"OLAY GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI"
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Semra A.'nın uygulama noktasındaki jandarmayla bir süre konuştuktan sonra yolun karşısına geçmek istediği esnada otomobilin çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle kadın havaya uçuyor. Semra A.'nın jandarmaya soru sorduğu, jandarmanın cevaplamasının ardından kadını yolda akan trafiğe karşı dikkatli olması konusunda uyardığı öğrenildi. Ancak talihsiz kadının karşıya geçmek isterken, hızla gelen aracın çarpmasından kurtulamadığı görülüyor.
Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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