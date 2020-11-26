‘Neredeyse ölüyordum verilen ceza çok az’

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde çalıştığı bankaya giderken banka müdürü Pelin Yarmacı'yı darp eden suç makinesi Serdar Günay'ın cezası olaydan 6 ay sonra belli oldu. Sanık Günay, mahkeme tarafından 12 yıl 4 ay hapisle cezalandırılırken Yeni Asır'a konuşan banka müdürü Yarmacı, cezanın caydırıcı olmadığını belirterek kararı temyize götüreceğini söyledi.

ÇANTASINI DA GASP ETTİ

Kuşadası'ndaki bir bankada müdür olarak çalışan Pelin Yarmacı, 27 Mayıs Çarşamba günü iş yerine gitmek için park ettiği otomobilinden indikten sonra hayatının şokunu yaşadı. Suç makinesi Serdar Günay'ın arkasından takip ettiği Yarmacı'yı darp ettikten sonra içinde kişisel eşyalarının bulunduğu çantasını gasp ederek kaçtı. Güvenlik kameralarından kimliği tespit edilerek yakalanan Günay, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme heyeti, sanık Serdar Günay'ı 'yağma ve nitelikli yağma' ile 'kasten yaralama' suçlarından toplam 12 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.





'KENDİMİ SAVUNMASAYDIM CİNAYETE KURBAN GİDERDİM'

KARAR duruşmasından sonra Yeni Asır'a konuşan Pelin Yarmacı, "Eğer kendimi savunmasıydım, geçen yıl Ordu'da vahşi bir cinayete kurban giden Ceren Özdemir ile aynı kaderi yaşayabilirdim. Kadına şiddetin son bulması için cezaların caydırıcı olması lazım. Ben ölümden döndüm. Daha önce başka kadınlara da tacizde bulunduğunu öğrendim. Bu kişiye kasten yaralama suçu nedeniyle alt sınırdan ceza verildi. Buna itiraz edeceğim. Kararı temyize götüreceğim. Kadına şiddetin son bulması adına sanığın hak ettiği cezayı alması için haklı davamı sonuna kadar sürdüreceğim" diye konuştu.

İBRAHİM UZUN