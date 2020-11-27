Dayakçı 5 kocaya elektronik kelepçe

Aydın'da eşlerine şiddet uygulayan 5 kocaya elektronik kelepçe takıldı. Aydın'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Planlama toplantısında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Aydın İl Müdür Yardımcısı Nurdan Kamal, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla Aydın'da yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi. İlde 2 yıldır hizmet veren Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi'nden bu yıl 7 bin kadının faydalandığını belirten Kamal, Emniyet Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan Kadın Destek Sistemi'ne (KADES) 841 kadının yardım çığlığında bulunduğunu ifade etti. Kamal, "İlimizin de 2019 yılında dahil edildiği pilot uygulama kapsamında, Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı'nda bulunan elektronik izleme sisteminde 5 yüksek riskli vakaya elektronik kelepçe uygulandı" diye konuştu.



KELEPÇESİNİ KIRMIŞTI

DİDİM ilçesinde eski eşi Zeliha Erdemir'e şiddet uygulayan Murat Cem Kara'ya da uzaklaştırma kararıyla elektronik kelepçe takılmıştı. Elektronik kelepçeyi kırdığı için tutuklu yargılanan Kara, daha sonrasında 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.





SAÇLARINI BİLE YOLMUŞTU

AYDIN'IN Söke ilçesinde 7 yıllık eşi Özlem Kamacı'yı döverek ve saçlarını yolarak tanınmaz hale getirdikten sonra serbest bırakılan Ünal Kamacı'ya, geçtiğimiz aylarda 60 gün uzaklaştırma cezası verilerek elektronik kelepçe takılmıştı.

Kazım YÖRÜKCE