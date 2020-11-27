Kontrolünü kaybettigi traktörün altında kaldı

AYDIN'IN Germencik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Metin Kahya Sürmüş (76) hayatını kaybetti. Kaza, Dağkaraağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Kendisine ait zeytin bahçesinde toprağı süren Metin Kahya Sürmüş idaresindeki 35 K 2021 plakalı traktörün kontrolünü kaybetti. Traktörün devrilmesi sonucu altında kalan Sürmüş, ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Sürmüş, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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