Aydın'ın Çine ilçesinde bilinçsizce doğaya atılan hamurları yiyen 4 koyun telef oldu. Çoban Mustafa Ali Türe, "Ben yandım başkalarının canı yanmasın" diyerek telef olan koyunların başında gözyaşı döktü. Küçükbaş hayvan üreticisi Mustafa Ali Türe'ye ait koyunlar, baraj kıyısına bilinçsizce atılan hamurları yedi. Zehirlenen 10 koyundan 4 adedi telef oldu. Telef olan koyunlarının başında gözyaşı döken hayvan üreticisi Türe, içerisi kokuşmuş hamur dolu çuvalları bilinçsizce doğaya atan kişilere isyan etti.
MURAT ŞENBAKLAVACI
Zehirlenen koyunlarının basında gözyaşı döktü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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