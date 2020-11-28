Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre deprem Germencik ilçesi'nde yerin 11.50 kilometre derinliğinde saat 13:09'da meydana geldi. Merkez üssü Germencik ilçesi olan 3.1 şiddetindeki deprem çevre ilçelerden de hissedildi.
Yakın zamanda gerçekleşen yıkıcı İzmir depremini hisseden Aydınlılar, Germencik'te meydana gelen deprem sonrası kısa süreli panik yaşadı.
Yakın zamanda gerçekleşen yıkıcı İzmir depremini hisseden Aydınlılar, Germencik'te meydana gelen deprem sonrası kısa süreli panik yaşadı.
Aydın'da 3.1 şiddetinde deprem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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