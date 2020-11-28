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Aydın'da 3.1 şiddetinde deprem

Son dakika... Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen 3.1 şiddetindeki deprem il merkezi başta olmak üzere çevre ilçelerden de hissedildi.

28.11.2020, 14:24