Kırsal kalkınmada kadının gücü

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meyve kurutma işine 3 kilo incirle başlayıp tesisin kapasitesini 10 yılda 1.5 tona çıkaran Yasemin Korkut, yarısı hibe devlet desteğiyle 1 milyonluk yeni yatırımı hayatı geçiriyor. Kadın yatırımcı hayalden projeye, projeden yatırıma dönüştürdüğü bu çalışmayla Türkiye'nin kırsal kalkınma hamlesinde 'biz de varız" dedi.

MEMLEKETİNE DÖNDÜ

Kuyucak'ın Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi 37 yaşındaki Yasemin Korkut, girişimcilik ruhuyla kırsaldaki kadınlara örnek oldu. Evlendikten sonra Antalya'ya yerleşen ancak çocukluğunun geçtiği incir bahçelerinin hasretini çektiği için memleketi Aydın'a geri dönen Korkut, bahçesinden topladığı 3 kilo inciri kurutup satarak girişimciliğe ilk adımını attı. Geleneksel yöntemlerle incir kurutup paketleyerek satmaya başlayan Korkut, meyve kurutma işini KOSGEB'den aldığı 100 bin liralık destekle büyüttü.

İKİ KATINA ÇIKARDI

10 yılda günde 1.5 ton sebze meyve işleyen tesisin sahibi olan Korkut, işletmesinin kapasitesini 5 tona çıkarmak için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) Türkiye'nin Kırsal Kalkınma Hamlesi programı kapsamında sözleşme imzaladı. Yarısı hibe desteği toplam 1 milyon liralık yatırımla işletmesinin alanını iki katına çıkartarak ekipmanlarını yenileyecek olan Korkut, ürünlerini yurtdışına ihraç edecek.

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