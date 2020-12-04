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Haberler Aydın Aydın'da traktör şarampole devrildi: 1 ölü 1 yaralı

'da traktör şarampole devrildi: 1 ölü 1 yaralı

’ın Germencik ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücü öldü, bir kişi yaralandı.

Aydın'da traktör şarampole devrildi: 1 ölü 1 yaralı

04.12.2020, 18:10

Çamköy Mahallesi'nden Habipler Mahallesi yönüne giden Hasan Işık (68) yönetimindeki 35 M 2352 plakalı traktör, şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Traktörde bulunan Hamit Durmuş (43), ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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