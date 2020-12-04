Çamköy Mahallesi'nden Habipler Mahallesi yönüne giden Hasan Işık (68) yönetimindeki 35 M 2352 plakalı traktör, şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Traktörde bulunan Hamit Durmuş (43), ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
Aydın'da traktör şarampole devrildi: 1 ölü 1 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.