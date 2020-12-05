Rant duvarı yıkıldı

Yeni Asır skandalı, 'Utanç Duvarı' başlıklı haberiyle okuyucularına duyurmuştu. Kiliseye utanç duvarının örülmesine neden olan karşısındaki içkili işletmenin akıbeti ise merak konusu oldu. Birçok rant olayında ismi geçen CHP'li Deniz Atabay ve yönetiminin, ilçede Akbük Mahallesi'ndeki 1870 yılında yapılan kilisenin kapılarına bir işletmeye içki ruhsatı verilebilmesi için duvar örülmesine göz yumduğu ortaya çıkmıştı. 13 Eylül'de yayımlanan haberimizi ihbar kabul eden Aydın Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Didim Cumhuriyet Başsavcılığı da, soruşturma başlattı.

RUHSAT NE OLACAK?

Soruşturma sürerken, Aydın Valiliği'nin talimatı ile Didim Belediyesi ekipleri rant duvarlarını yıktı. Tarihi kilisenin 100 metre yakınında bulunduğu için daha önceden içki ruhsatı alamayan ancak duvar örüldükten sonra ruhsat alan işletmenin ruhsatının iptal edilip edilmeyeceği ise merak uyandırdı. Aydın Kültür ve Turizm İl Müdürü Umut Tuncer, "Tarihi değeri bulunan bu kilisenin yakınındaki işletmenin içki ruhsatı olamamalı" diye konuştu.









İHSAN KARATAŞ