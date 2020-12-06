Aydınlı şoför ambulans geçsin diye yolu kapattı

Aydın'da halk otobüsü şoförü Fatih Meral, hasta taşıyan ambulansın geçmesi için kavşaktan gelen diğer araçların durmadığını fark etti. Otobüsü ile kavşakta durarak, yoldan geçen diğer otomobillerin ambulansın yolunu kapatmasını engelledi.

ARAÇLAR ÖNÜNE GEÇİNCE

Olay, Efeler ilçesi Yeni Dörtyol Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Efeler-Yenipazar hattında çalışan halk otobüsü şoförü Fatih Meral, Adnan Menderes Bulvarı Yeni Dörtyol Kavşağı'nda arkasından gelen ambulansı görünce sol şeride geçti. Ambulansa yol veren Meral, kavşağın diğer yönünden gelen araçların ambulansın önüne geçtiğini ve yol vermediğini görünce bunları engellemek için otobüsü yolun önüne set şeklinde çekti. Ambulansın güvenli şekilde kavşaktan geçmesinin ardından Meral otobüsünü çekti ve diğer araçlar yoluna devam etti.



'İNSANLIK GÖREVİMİ YAPTIM'

HALK otobüsü şoförü Fatih Meral, sadece insanlık görevini yaptığını belirterek, "Arkamdan ambulansın geldiğini fark edince kenara çektim. O an kavşakta trafik akışı vardı. Yol vermediklerini gördüm. Trafik akışını kesmek için otobüsü kavşakta durdurdum. Ambulansın güvenli şekilde geçmesini sağladım. Ben insanlık görevimi yerine getirdim" diye konuştu.

İHSAN KARATAŞ