Birgi’de çam ağaçları bakımsızlıktan kuruyor

Ödemiş Birgi'de, asırlık çam ağaçlarının bazıları bakımsızlık nedeniyle kurumaya başladı. Birgi'nin Anadolu Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde stratejk öneme sahip kadim kentlerden biri olduğunu belirten vatandaşlar, "Müze kent görünümündeki Birgi'ye böyle manzaralar yakışmıyor. Tarihi yapılarımız kadar ağaçlarımızı da korumalıyız. Yerel yönetimlerden bu konuda daha dikkatli olmasını istiyoruz" diye konuştu.

NADİR UYSAL