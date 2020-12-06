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Haberler Aydın Bodrum’un utanç simgesi oldular

’un utanç simgesi oldular

Bodrum’un utanç simgesi oldular
Giriş Tarihi: 6.12.2020

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tarihi yel değirmenleri kaderine terk edildi. Yaz aylarında binlerce turistin ziyaret ettiği ve ilçenin en önemli simgelerinden biri olan 300 yıllık değirmenler sarhoşların, tinercilerin ve evsizlerin uğrak mekanı oldu. Bodrum'un simgesi haline gelen yel değirmenleri şu anda harabe halinde.. Yıkılan yel değirmenin bir tonoz parçası ile tutturulması ise olası kazalar için tehlike saçıyor. Özel mülk olan yel değirmenlerinde geceleri ateş yakıldığı, duvarlarına yağlı boya ve sprey boyalarla yazılar yazıldığı görüldü. Yel değirmenleri Bodrum'un ilgi bekleyen mekanları oldu.

TUBA AYHAN

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