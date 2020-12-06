Aydın'dan Muğla yönüne giden Ali Kılıç yönetimindeki kamyonet, Yağcılar Mahallesi Kavşağı'nda Durmuş Yanar idaresindeki motosikletle çarpıştı. Yola savrulan motosiklet sürücüsü Durmuş Yanar ile arkasında bulunan arkadaşı Reşat Akdeniz ağır yaralandı. Yaralılar, ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk tedavilerinin ardından Reşat Akdeniz'in Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenilirken, çocukluktan beri arkadaş oldukları öğrenilen iki yaralının da durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
MURAT ŞENBAKLAVACI
Çocukluk arkadaşları kazada ağır yaralandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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