Hurda araçlar tehlike saçıyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde boş bir arsaya bırakılan ve hurdaya dönen araçlar insan ve çevre sağlığını tehdit ediyor. Mahalleyi kaplayan hurda araçlar görüntü kirliliği oluşturuyor. Araçlar adeta araba mezarlığını andırırken çocuklar hurda araçların etrafında oyun oynayıp hayatlarını tehlikeye atıyor. Mahalle sakinleri hurda araçların kaldırılmamasına tepki göstererek, "Ömrünü tamamlamış araçlar görüntü kirliliği oluşturduğu gibi sağlık açısından da ciddi anlamda tehlike yaratıyor. Araçların içinde oyun oynayan çocukların sağlığı da tehlike altında. Hurda araçların kaldırılması için yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

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