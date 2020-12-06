Kuşadası’nda ihale yemeği!

Kuşadası Belediyesi'nin çevre yolundaki kavşak ve refüjler için pazarlık usulü ile düzenlediği ve işadamı Ali Ertan Yurtsever'in kazandığı peyzaj ihalesi olay oldu. Belediyenin peyzaj ve kavşak düzenleme ihalesi 28 Eylül'de gerçekleşti. Pandemi öne sürülerek yasanın "Doğal afetler ve saygın hastalık" dönemleri için tanıdığı ayrıcalıktan yararlanılarak davet usulü yapılan ihalede sadece bir geçerli teklif vardı. İhaleyi kazanan Ali Ertan Yurtsever ile 12 Ekim'de KDV dahil 8 milyon 853 bin 848 TL'lik sözleşme imzalandı. Sözleşmenin ardından 1 yılda tamamlanması öngörülen proje için çalışmalar başladı.





FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI

Ancak sosyal medyada büyük bir bomba patladı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile ihaleye kazanan Ali Ertan Yurtsever'in ağabeyi peyzaj mimarı Atila Yurtsever'in, sözleşmenin imzalandığı 12 Ekim akşamı birlikte yemek yediklerini belgeleyen fotoğrafların paylaşılması büyük tartışma çıkardı. Sözleşme ve fotoğrafların yer aldığı paylaşımlar üzerine sessizce gerçekleşen ihale ile ilgili yorum yağmuru başladı. Bazı yorumlarda, ihaleyi kazanan firma ortağı Atila Yurtsever'in Belediye Başkanı Ömer Günel ile ilişkilerine dikkat çekildi. Konu hakkında CİMER'e de şikayetler ulaştı.





'ABİM ORTAK DEĞİL'

Yeni Asır'ın ulaştığı belediye yetkilileri Başkan Ömer Günel'le görüştükten sonra, "Başkanımız ilçede herkesle yemek yiyebilir. Ancak başkanımızın yemek yediği Atilla Yurtsever'in ihalenin yükleniciliğini yapan şirketle herhangi bir ortaklığı bulunmamaktadır. İhale de pazarlık usulü değil açık ihale usulü yapılmıştır" dedi. Ancak yine Yeni Asır'ın ulaştığı belgede ihalenin pazarlık usülü yapıldığı görülüyor. Bu arada Başkan Günel'le samimi fotoğrafları ortaya çıkan Atila Yurtsever'in kendisini facebook profilinde Florat Peyzaj'ın sahibi olarak tanıttığı görüldü.

Bu arada ihalenin yüklenicisi Ali Ertan Yurtsever ise, "Ben ihaleyi şahıs işletmesi olarak aldım. Biz şahıs işletmesiyiz. Abim ortak değli. Florat Peyzaj ise bizim ünvanımız. Abimin de aynı ünvanı kullandığı bir şirketi vardı. Ama 2013'te kapattı. 2013'ten sonra benim üzerimde devam ediyoruz" dedi. Yine Yeni Asır'ın ulaştığı Atila Yurtsever de Başkan Günel'le yemek yediğini ancak kendisinin ihalede bir ortaklığının olmadığını savundu.

ERHAN GÜLENÇ