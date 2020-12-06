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Haberler Aydın Tatil cennetinde moloz kirliliği

Tatil cennetinde moloz kirliliği

Tatil cennetinde moloz kirliliği
Giriş Tarihi: 6.12.2020

Aydın'ın Didim ilçesinde denize 50 metre uzaklıktaki alana atılan molozlar görenleri hayrete düşürüyor. Tatil cenneti ilçede 5 yıldızlı otellerin de olduğu alan moloz çöplüğüne döndü. Alan moloz döküm yerini andırırken, atılan maddelerin oluşturduğu manzaraya vatandaşlar isyan etti.

Moloz dağlarının turizm açısından kötü bir görüntü ortaya çıkardığını belirten vatandaşlar, "Yeni yapılan sitelerin molozları, bilinçsiz kişiler tarafından buraya bırakılıyor. Bu alan denize ve sahile çok yakın. Oluşan moloz dağları, bizleri olduğu kadar tatil için ilçeye gelen turistleri de rahatsız ediyor. Belediye artık bu sorumsuzluğa müsaade etmemeli. Zabıta ekiplerinin, burada inceleme yapıp moloz bırakan sitelerin yöneticilerine ceza kesmeli. Didim hepimizin" diyerek tepkilerini dile getirdi.

KAZIM YÖRÜKCE

WHATSAPP İHBAR HATTI - 0506 225 03 44

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