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Haberler Aydın 150 bin lirasını eliyle teslim etti

150 bin lirasını eliyle teslim etti

150 bin lirasını eliyle teslim etti
Giriş Tarihi: 7.12.2020

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcıların tuzağına düşen 70 yaşındaki Saliha Demiroğlu, 150 bin lira değerindeki altınlarından oldu. Miras olarak kendisine kalan 150 bin liralık altınlarının gittiğini belirten Saliha Demiroğlu, "Beni çocuklarımı tutuklamakla tehdit ettiler. Korktum, kimseye haber veremedim. Bir anlık dalgınlıkla 6 tane burma, 2 tane parçalı bilezik, 1 altın saat, 2 metre kordon zincir, 20 dizi inci kolyem, 1 yüzük, 10 tane çeyrek ve 5-6 tane de Atatürk altınım gitti. Her gün böyle haberler görüyoruz ve bir anlık dalgınlıkla bu başıma geldi. Allah'tan bulsunlar, ben hakkımı helal etmiyorum. Beni dolandıran kişilerden şikayetçiyim" dedi. Yaşlı kadının altınlarını alan dolandırıcılar her yerde aranıyor.

İBRAHİM UZUN

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