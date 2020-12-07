Annesiyle aynı kaderi yaşamak istemiyor

Söke'de yaşayan Halil İnanberi'nin 2009 yılında 29 yaşında iken amansız hastalığa eşi Suzan İnanberi'yi kurban vermesinin ardından hayattaki tek dayanağı 17 yaşındaki kızı Çağla İnanberi oldu. Açıköğretim Lisesi öğrencisi olan Çağla, geçtiğimiz yıl bey ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tetkikler sonucu Çağla'ya kan kanseri (lösemi) teşhisi kondu. Hastanede tedavi altına alınan ve 1 yıldır kemoterapi alan genç kızın sağlık durumu kötüleşti. Doktorlar tarafından babası Halil İnanberi'ye kızı Çağla'nın ilik nakli olması gerektiği söylendi. Ancak babası ve yakınlarında Çağla'yu uygun ilik bulunamadı. Baba İnanberi'nin girişimleriyle Kızılay tarafından Çağla için kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi.

ÇOK SAYIDA BAĞIŞ

Söke Hükümet Meydanı'nda açılan stantta, çok sayıda vatandaş kök hücre ve kan bağışında bulundu. Kızının az bir zamanı olduğunu belirten çaresiz baba, "Çağla 1 yıldır kanser tedavisi görüyor. Uygulanan tedavi sonucu sağlık durumu biraz iyiye gitmişti. Ancak son dönemde hastalığının tekrar nüksettiği söylendi. Şu anda kızımın durumu kötü. Sağlığına kavuşması için ilik nakli olması şart. Duyarlı tüm vatandaşları kızım ve diğer lösemi hastalarına umut olmak için kan bağışında bulunmaya davet ediyorum" dedi.

Çağla İnanberi, küçük bir çocukken annesini kanser nedeniyle kaybetti.



'BU SAVASI KAZANMALIYIM'

HASTA yatağında müjdeli haberi bekleyen Çağla İnanberi, "Ben küçükken annesiz kaldım. Annem beyin tümöründen vefat etti. Annem gibi ben de kansere yenilmek istemiyorum. Kanserle verdiğim yaşam savaşını kazanmak için duyarlı vatandaşlardan yardım bekliyorum" diyerek çağrıda bulundu.

Kan kanseriyle mücadele eden Çağla'nın tek dayanağı babası Halil İnanberi.

Kazım YÖRÜKCE