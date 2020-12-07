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Haberler Aydın Aydın'da 17 sığınmacı yakalandı

Aydın'da 17 yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 17 yakalandı.

Aydın'da 17 sığınmacı yakalandı

AA

07.12.2020, 13:03

Alınan bilgiye göre, Fener Koyu açıklarında devriye görevini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bir lastik botu durdurdu. Ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu 17 sığınmacıyı yakalayarak kıyıya çıkarttı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen yabancı uyruklulara kaymakamlıkça yiyecek ve içecek verildi. Sığınmacıların, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

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