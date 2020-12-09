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’da korkutan alışveriş! Koronaya davetiye çıkaran görüntüler

'da () uygulamasındaki harita kırmızıya dönmesine rağmen Efeler ilçesinde, halk pazarında alışveriş yapan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadğı görüldü.

Aydın’da korkutan alışveriş! Koronaya davetiye çıkaran görüntüler

09.12.2020, 09:35 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020,10:23

İl genelinde koronavirüs salgınına karşı yapılan uyarı ve denetimler devam ederken bazı vatandaşlar çarşı, pazara çıkarak alış veriş yaptı. Sağlık Bakan Fahrettin Koca, vaka sayısında artış olduğunu belirtmesine rağmen, vatandaşların pazarlarda sosyal mesefa kurallarına uymadıkları görüldü.

Pazar girişinde ise koronavirüs salgınına karşı alınan tek önlem, gelenlere belediye görevlisinin ellerine dezenfekte sıkması oldu.

Aydın'da Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki harita neredeyse tamamıyla kırmızıya dönmesine rağmen alınan önlemlerin halkta, yeterli karşılığı bulmamasına ilgililer tepki gösteriyor.

DHA

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