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Haberler Aydın Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü alkollü çıktı

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü alkollü çıktı

'ın Efeler ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücü kısa kovalamacının ardından durduruldu. Sürücünün yapılan alkol kontrolünde 100 promil alkollü olduğu anlaşıldı.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü alkollü çıktı

İHA

09.12.2020, 09:10

Olay, Efeler ilçesi Aydın Muğla Karayolu üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla devriye görevi yapan polis ekipleri durumundan şüphelendikleri 09 AEB 190 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı.

Polis ekipleri ve otomobil sürücüsü arasında yaşanan kısa kovalamacanın Ovaeymir Kavşağı'nda son buldu. Durdurulan otomobilin sürücüsü Y.S.'nin yapılan alkol kontrolünde 100 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Y.S.'ye trafik yönünden çeşitli maddelerden 6 bin 460 lira ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan idari para cezası kesilirken, otomobil de çekici ile otoparka çekildi.

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