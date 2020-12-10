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Aydın'da polisten "hoparlörlü" drone ile Kovid-19 uyarısı

Aydın'da polis, cadde ve meydanlarda, hoparlör takılan drone ile yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı maske ve sosyal mesafeye ilişkin duyurular yaptı.