Hobisi gelir kaynağına dönüştü

Aydın'da astsubay emeklisi Tolga Kapar'a, hobi olarak üretimine başladığı istiridye mantarı gelir kapısı oldu. Kapar, yıllık 30 ton mantar üretimi ile ailesinin geçimini sağladığını söyledi. Askeri okuldan 1994 yılında mezun olduktan sonra 23 yıl astsubay olarak görev yapan ve geçtiğimiz yıl emekli olan 41 yaşındaki Tolga Kapar, hobi olarak istiridye mantarı üretmeye başladı. Kapar, ürettiği mantara talepler gelince Efeler ilçesi Zeybek Mahallesi'nde yaklaşık 200 bin liraya 200 metrekare alanda mantar üretim tesisi kurdu. Girişimci Kapar, mantarları kentteki marketlerin ve manavların yanı sıra İzmir ve Bodrum'a göndermeye başladı.

KAYIN AĞACI KÜTÜĞÜNDEN

İstiridye mantarını hijyenik ortamda organik olarak ürettiğini belirten Kapar, "Astsubaylıktan emekli olduktan sonra istiridye mantarı üretmeye başladım. Kurduğum tesis yıllık 30 ton üretim kapasiteli. Kavak ve kayın ağacı kütüğünden kendiliğinden çıktığı için bu mantarın tadı iyi. Bu mantarın tadına bakan bir daha mutlaka tadıyor" dedi.





PAZARLAMASINI DA KENDİSİ YAPIYOR

TOLGA Kapar, binbir özenle yetiştiriciliğini yaptığı istiridye mantarlarının pazarlamasını da kendisi yapıyor. Kapar, "Lokanta ve marketlerle birlikte İzmir ve Muğla'ya mantar gönderiyorum. Kilosunu 10-12 liradan satıyorum" diye konuştu.

Kazım YÖRÜKCE