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Haberler Aydın Kuşadası'nda deprem!

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Son dakika... Kandilli Rasathanesi’nin yaptığı açıklamaya göre Aydın’ın ilçesinde sabah saatlerinde 3.1 büyüklüğünde meydana geldi.

Kuşadası'nda deprem!

12.12.2020, 13:10 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020,13:11

Kuşadası açıklarında saat 12.38'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi Kuşadası Körfezi açıklarında 3.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 8.2 kilometre olarak ölçüldü.

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