Kuşadası açıklarında saat 12.38'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi Kuşadası Körfezi açıklarında 3.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 8.2 kilometre olarak ölçüldü.
Son dakika... Kandilli Rasathanesi’nin yaptığı açıklamaya göre Aydın’ın Kuşadası ilçesinde sabah saatlerinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kuşadası açıklarında saat 12.38'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi Kuşadası Körfezi açıklarında 3.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 8.2 kilometre olarak ölçüldü.
Kuşadası'nda deprem! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.