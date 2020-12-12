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Haberler Aydın Muratdağı'na mevsimin ilk karı yağdı

Muratdağı'na mevsimin ilk karı yağdı

'nın Gediz ilçesinde, 2 bin 312 metre yükseklikteki Muratdağı'na mevsimin ilk karı yağdı. Dağın zirve noktası ve kayak merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

Muratdağı'na mevsimin ilk karı yağdı

12.12.2020, 14:12

Muratdağı'nın zirvesi ile birlikte dağın 1800 metresinde bulunan Sarıçiçek Yaylası Gölyeri ile Tahtaoluk mevkileri arasında yer alan Muratdağı Termal Kayak Merkezi de, mevsimin yağan ilk karıyla beyaza büründü.



Türkiye'nin 22 kayak merkezinden biri olan Muratdağı Termal Kayak Merkezi'ndeki kar yağışı, kış sezonunun başlamasını bekleyen sporcuları sevindirirken, Muratdağı Kaplıcası Termal Turizm Tesisleri'nde kış turizmine yönelik hareketlilik bekleniyor. Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Muratdağı'ndaki kar kalitesi Türkiye ortalamasının üzerinde ve iddialı. Bölgesel anlamda büyük bir gelişme potansiyeli yaratacak bir imkana sahibiz. Bu sezon yağan ilk karla birlikte kayak severlerin ortak toplanma noktası Muratdağı Termal Kayak Merkezi olacaktır inşallah" dedi.

DHA

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