Aydın ve Denizli’de 7 kişi hayatını kaybetti

Aydın'da korona virüs nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti. Denizli'de de salgın 3 can aldı. Aydın'ın Nazilli ilçesinde tanınan iş adamlarından ve Nazilli Belediyespor'un eski başkanlarından Özgen Türker'in annesi Şükriye Türker yaşamını yitirdi.

BABASI İYİLEŞMİŞTİ

Çine ilçesi Dorumlar Mahallesi'nden Süleyman Özateş, Evciler Mahallesi'nden Ali Varol ve Germencik'e bağlı Hıdırbeyli Mahallesi'nden Bayram Çakaloğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Denizli'de de emekli 112 ambulans şoförü Yüksel Güzel, iyileşen babasından kaptığı virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Koronadan dolayı yoğun bakıma alınan Türk Büro-Sen Denizli Şubesi önceki dönem Başkanı İsmail Maral, kurtarılamadı. Pamukkale Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan 30 yaşındaki Dr. Ali Kalkan ise, lenf kanseri tedavisi gördüğü hastanede korona virüse yakalandı ve yaşamını yitirdi.

SEBAHATTİN ALP/ MURAT ŞENBAKLAVACI