Baba kızın hasretini Başkan Erdoğan bitirdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Aytaç Atasoy'un (38) 6.5 yaşındaki kızı Amira Doğa Atasoy, Ukraynalı eşi tarafından kaçırıldı. Kızına 4.5 yıldır hasret kalan baba Atasoy, Başkan Recep Tayip Erdoğan'ın devreye girmesiyle kızına kavuştu. Baba Atasoy, "Beni ve kızımı sahipsiz bırakmadı" diyerek Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. Ankara'da yaşarken gönlünü Ukraynalı Olena Mehoda'ya kaptıran Aytaç Atasoy'un (34) bu birlikteliğinden Amira Doğa Atasoy adında kız çocuğu dünyaya geldi. Kızları 2 yaşına geldiğinde Atasoy, Ukraynalı sevgilisine nikah kıydı. Nikahtan bir süre sonra Olena Mehoda, kızını da alarak Ukrayna'ya tatile gitti.

MAHKEME SÜRÜYOR

Eşi ve kızının yolunu gözleyen Aytaç Atasoy, telefonla konuştuğu eşinden Türkiye'ye dönmeyeceklerini öğrenince büyük şok yaşadı. Ukrayna'ya giden Atasoy'a nikahlı eşi, kızını vermedi. Atasoy, bunun üzerine Türk vatandaşı kızının iadesi için Ukrayna'da dava açtı. Mahkeme, Aralık 2017'de çocuğun babasına iadesini kabul etti.

BABA TESLİM EDİLDİ

Ancak mahkeme kararına rağmen Ukraynalı yetkililer, annesi ile çocuğun nerede yaşadığını bulamadı. Baba Aytaç Atasoy, son çare olarak geçen ekim ayında gittiği Ukrayna'da, aynı tarihlerde Ukrayna ziyaretinde olan Başkan Erdoğan'a, Ukrayna Başbakanlık Sarayı önünde derdini anlattı. Başkan Erdoğan, burada sorununu öğrendiği Atasoy'la birlikte Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile görüştü. Ardından küçük kızın yaşadığı adres belirlendi ve küçük kız babasına teslim edildi.

Atasoy, yaşadığı evlat hasretini Başkan Erdoğan'a Ukrayna Başbakanlık Sarayı önünde anlatmıştı.



"BİZİ SAHİPSİZ BIRAKMADI"

KIZINA kavuşan baba Aytaç Atasoy, Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlık evinde kızıyla hasret gideriyor. Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Aytaç Atasoy, "Yaklaşık 4.5 yıldır kızımı göremiyordum. Kızımı almak için hukuk mücadelesi verdim. Ukraynalı eşim kızımı sakladı. Ukraynalı yetkililer de kızımı bulamadı. Bir mucize gerçekleşti. Başkan Erdoğan'a sorunu ilettim. Başkanımız bizzat ilgilenerek kızıma kavuşmamı sağladı. Allah razı olsun. Beni ve kızımı sahipsiz bırakmadı. Umarım kızımla beraber yüz yüze kendisine teşekkür etme fırsatı bulurum" diye konuştu.

Kazım YÖRÜKCE