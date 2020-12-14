Hastane yerine cezaevine gitti!

Aydın'da lösemi hastası Sercan Seyyar (26), ilik nakli olmayı beklerken tutuklandı. 8 yıl önce karıştığı kavga nedeniyle aldığı 9 yıllık hapis cezası Yargıtay'da onanan gencin babası, Başkan Erdoğan'dan yardım istedi. Nazilli ilçesinde yaşayan Sercan Seyyar'a 7 ay önce lösemi teşhisi kondu. Adnan Menderes Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavisi devam eden ve 15 günde bir trombosit alan Seyyar'a aylar sonra donör bulundu.

EMNİYETTEN TELEFON

İlik nakli için gün sayan Seyhan'ın dünyası Emniyet Müdürlüğü'nden gelen telefonla karardı. Hastane yerine ifade vermek için adliyeye giden Seyyar, 8 yıl önce karıştığı bir kavgadan dolayı hakkında verilen 9 yıl hapis cezasının, Yargıtay tarafından da onaylandığını öğrendi. Tutuklanan lösemi hastası Sercan Seyyar'ın tedavisi de yarım kaldı.

Nakil ameliyatı için gün sayan Sercan Seyyar, bir anda kendisini cezaevinde buldu.

Baba Bahri Seyyar, "Oğlum suçlu ise cezasını çeksin elbette ama hayatının tehlikede olması uykularımı kaçırıyor" dedi.

İhsan KARATAŞ